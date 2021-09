Policija na protestih v Ljubljani pridržala pet oseb 24ur.com Policisti so na sredinih protestih v prestolnici pridržali pet oseb, eni osebi so zasegli nevaren predmet. Policija obravnava tudi dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Število policistov na terenu so prilagajali razmeram, po oceni PU Ljubljana pa jih je bilo dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen.

