Alenka Bratušek Zdravka Počivalška odrezala s skupinske fotografije SiOL.net Ob robu vrha EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju so se v sredo sestali tudi voditelji držav članic EU iz vrst Zavezništva evropskih liberalcev in demokratov (Alde). Na srečanju so bili tudi predsedniki strank članic zavezništva iz Slovenije, in sicer predsednik SMC Zdravko Počivalšek, predsednik LMŠ Marjan Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek, ki pa je iz skupne fotografije, ki jo je objavila na Twitterju, odrezala Počivalška.

