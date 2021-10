Evropski poslanec dr. Milan Zver je sodeloval v pogovoru za oddajo na Nova24TV, v kateri je bilo govora o aktualnih temah plenarnega zasedanja v Strasbourgu in dvodnevnem vrhu EU- Zahodni Balkan v Sloveniji na Brdu pri Kranju. Uvodno je dr. Zver spregovoril o poročilu o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji kot stalni poročevalec Evropskega Parlamenta za to področje. ...