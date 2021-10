Kdo so pajdaši Zorana Stevanovića in Zlatana Čordića, ki so jima prejšnji teden na protestih pomagali zapreti severno ljubljansko obvoznico? Na fotografijah oziroma posnetkih zaslona se je našlo nekaj obrazov, ki bi jih utegnil kdo prepoznati in tako tudi pomagal Policiji pri iskanju oziroma identifikaciji. Ta teden je Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, ponovno organiziral shod anticep ...