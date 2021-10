Piše: mravljisce.si Razvpiti obisk evropske poslanke Sophie in ‘t Veld je prinesel tudi izjavo, ki so jo mediji spregledali. Poročevalcu našega portala je namreč dejala, da bi se morala koalicija KUL povečati vsaj za enega člana. Pri tem je izrecno omenila stranko Resni.ca in njenega voditelja Zorana Stevanovića. »Povem vam, da je ta človek res kul. Brez njega bi bili vi, Slovenci, že mrtvi,« je n ...