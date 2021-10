Sophie in ‘t Veld si je izplačevala več deset tisoč evrov za stroške prebivanja v Bruslju, čeprav ta Demokracija Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Pred kratkim sta bila politika Dion Graus (PVV) in Theo Hiddema (FVD) diskreditirana glede ravnanja s parlamentarnimi olajšavami. Z bližajočimi se evropskimi volitvami se zdaj pojavljajo tudi vprašanja o “dnevnicah”, ki jih je prejela vodja stranke D66 Sophie in ‘t Veld – v tem primeru za bivanje v hotelu – v vseh letih bi lahko šlo za več sto tisoč evrov, poročajo ...

