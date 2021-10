'Zaskrbljeni smo zaradi pritiska na delovanje javnih institucij in medijev' 24ur.com Misija evropskih poslancev je izpostavila toksično ozračje in polarizacijo v Sloveniji, čeprav javne institucije delujejo. "Obstaja več dejavnikov, zaradi katerih smo zaskrbljeni," je dejala vodja misije Sophie in 't Veld, ki je spregovorila o tudi o STA in primeru delegiranih tožilcev.

Sorodno































































































































































Oglasi Omenjeni Levica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žiga Pance

Nik Simšič

Tomaž Gantar

Luka Dončić