Kdo pričakuje opravičilo za tvite in kdo sumi, da namere delegacije niso bile povsem iskrene? 24ur.com Tridnevna misija evropskih poslancev v Ljubljani je dodobra razgrela domač politični parket. Največ prahu dvigujejo tviti premierja Janeza Janše, ki jih tako opozicija kot koalicijske partnerice ocenjujejo za neprimerne, žaljive in škodljive. Predsednik vlade s takšno komunikacijo ruši učinkovito delo ministrov in na kocko postavlja sicer dober ugled Slovenije v Evropi, je prepričana evropska pos...

