Poslanci o spremembah v sestavi svetov šol in vrtcev, pedagoška stroka nasprotuje 24ur.com Državni zbor bo na izredni seji na zahtevo koalicije obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol. Predlog, ki so ga oblikovali in predlagali poslanci koalicije, zmanjšuje število šolnikov in delavcev v svetih javnih vzgojno izobraževalnih zavodov in ni bil usklajen s pedagoško stroko in ne drugimi akt...

Sorodno







Oglasi Omenjeni ZOFVI Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Luka Dončić

Primož Roglič