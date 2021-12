Odpovedi letalskih poletov zaradi pandemije se nadaljujejo Demokracija Piše: C. R. Odpovedi letalskih poletov, ki so med drugim povezane s pandemijo covida-19, se nadaljujejo tudi danes. Skupaj je bilo danes iz različnih razlogov po svetu odpovedanih že okoli 1680 letov, od petka pa več kot 10.000, kažejo podatki spletne strani Flightaware. Največ poletov so morale danes odpovedati kitajske letalske družbe, pri čemer prednjači China Eastern s 380 odpovedmi, na drugem ...

Sorodno





































































































































































Oglasi Omenjeni British Airways

Kitajska

korona virus

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Igor Zorčič

Zoran Stevanović

Marjan Šarec