Italija z novim letom uvaja nova varnostna pravila na smučiščih Primorske novice Z novim letom bodo v Italiji začela veljati nova pravila za večjo varnost obiskovalcev tamkajšnjih smučišč, kot so obvezne čelade za mladoletne osebe in omejitev 0,5 promila alkohola pri smučanju. Od 10. januarja bo treba izpolnjevati pogoj PC (prebolel, cepljen) v nastanitvenih obratih in na žičnicah.

