Skokovit porast okužb v Avstraliji, v Izraelu prvi primer 'flurone' 24ur.com Avstralske oblasti so v zadnjih 24 urah zabeležile novo najvišje število okužb z novim koronavirusom. V treh od šestih zveznih držav so prisotnost virusa potrdili pri 33.161 osebah, kar je okoli 200 primerov več, kot so jih dan poprej našteli v celotni državi. Iz Izraela poročajo o prvem uradno potrjenem primeru t. i. flurone, hkratne okužbe z novim koronavirusom in virusom gripe. Za piko na i so...

