Direktor WHO optimističen, da bo svet v letu 2022 premagal pandemijo covida-19 Lokalec.si Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v novoletni poslanici dejal, da bo pandemija covida-19 premagana leta 2022, če bodo države sodelovale pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Posvaril je pred nacionalizmom in kopičenjem cepiv proti covidu-19, na spletni strani poroča britanski BBC. Tedros je v poslanci še opozoril, da še vedno prisotna ne ...

