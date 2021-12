V Sloveniji doslej potrjenih 93 primerov in 981 sumov na različico omikron Nova24TV V Sloveniji imamo do sedaj potrjenih 93 primerov okužbe z novo različico koronavirusa – omikron. NLZOH in IMI pa sta s presejalnim testiranjem odkrila še 981 sumov okužb z omikronom, s pomočjo genomskega sekvenciranja pa bodo te morebitne okužbe z omikronom bodisi potrdili, bodisi ovrgli. V sredo pa smo sicer pri 5107 PCR testih odkrili 1704 novih okužb, kar pomeni, da je bil delež okužb 33,4 odst ...

