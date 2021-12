V Sloveniji doslej potrjenih 333 primerov različice omikron in 1170 sumov Demokracija Piše: STA V četrtek so ob opravljenih 5168 PCR-testih potrdili 1892 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 36,6-odstoten. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 553 bolnikov, od tega 179 na intenzivni negi. V četrtek je umrlo šest covidnih bolnikov. V Sloveniji doslej potrjenih 333 primerov različice omikron in 1170 su ...

