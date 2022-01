Začetek tedna bo oblačen, ponekod tudi deževen SiOL.net Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem lahko rosi. Drugod bo precej jasno, ponekod v zatišnih legah bo zjutraj nastajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, v vzhodni in južni Sloveniji do 13 stopinj Celzija.

