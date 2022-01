To so najslabše občine v Sloveniji SiOL.net Številke potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom niso spodbudne, so pa do neke mere pričakovane. Zadnjih nekaj dni v Sloveniji beležimo strmo rast okužb, tudi z različico omikron. Najslabše je v občini Ljubno, kjer so v zadnjih sedmih dneh potrdili 119 primerov, okuženih je 4,6 odstotka prebivalcev. Sledijo občine Solčava, Kostanjevica na Krki in Kobarid.

