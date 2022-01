Novi podatki: včeraj čez štiri tisoč potrjenih okužb SiOL.net Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 4.066 okužb z novim koronavirusom. To je 2.168 primerov več kot prejšnji teden, ko so potrdili 1.898 okužb s koronavirusom. Uradne podatke še čakamo.

