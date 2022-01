Vreme: Pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

