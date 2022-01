Z današnjim dnem je to najnižja urna postavka za študentsko delo Lokalec.si Najnižja urna postavka za delo dijakov in študentov se z današnjim dnem zvišuje na 6,17 evra bruto. Tako določa odredba, ki jo je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj v petek objavil v uradnem listu. Znesek je za 28 centov višji kot doslej. Osnovna minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov je v skladu z zakonom za uravnoteže ...

