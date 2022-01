Nesreča pri smučanju, osebo v UKC Maribor pripeljal helikopter Lokalec.si Ob 13.11 je na Rogli, občina Zreče, prišlo do nesreče pri smučanju v kateri je ena oseba utrpela telesne poškodbe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so dežurni reševalci iz smučišča, ki so osebi nudili prvo pomoč poškodovanemu, nato pa je na kraj poletela ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči iz Maribora, ki je osebo prepeljala v nadaljnje zdravljenje v UKC Maribor.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Helikoptersko reševanje

Maribor

Rogla

Zreče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ilka Štuhec

Boštjan Kline

Peter Prevc

Robert Golob