Gasilci uspešni pri oživljanju občana Lokalec.si Ob 18.31 so v naselju Žerjav, občina Črna na Koroškem, gasilci PGD Črna na Koroškem do prihoda reševalcev NMP oživljali občana. Oživljanje je bilo uspešno, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Reševalci so ga prepeljali v SB Slovenj Gradec.

