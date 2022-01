FOTO: Gasilci posredujejo na intervenciji v centru mesta Lokalec.si Danes, 16. januarja, nekaj pred 15. uro so bili gasilci napoteni na intervencijo v center mesta. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje so posredovali zaradi požara v stanovanjskem objektu. Bralka, ki nam je posredovala fotografije nam je povedala, da naj bi prihajal dim iz stanovanja na Krekovi ulici. Več sledi V kolikor v Mestni občini Maribor naletite na kaj, kar menite, da si zasluži p ...

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Ilka Štuhec

Štefan Hadalin

Janez Janša

Luka Dončić