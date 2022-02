"Upam, da so to zadnje igre, ki jih močno zaznamuje pandemija covida" RTV Slovenija Ni skrivnost, da so odprtja olimpijskih iger vselej nekaj posebnega. Tudi letos boste lahko slovesnost v Pekingu spremljali v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju, z vami bosta Urban Laurenčič in Aleš Potočnik.

Oglasi