Bogatajeva: Strah me je bilo, na koncu sem pa rekla, briga me 24ur.com Zgodovinski dan slovenskega zimskega športa bi zelo težko lahko bil boljši. Zlata medalja Urše Bogataj in bron Nike Križnar sta dopolnili še Ema Klinec s petim in Špela Rogelj z devetim mestom. "Strah me je bilo, na koncu sem pa rekla, briga me," je svojo taktiko na tekmi z nasmehom na obrazu opisala nova olimpijska prvakinja Bogatajeva.

Sorodno





Oglasi