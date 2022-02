Napoved: preverite, kakšno vreme prinaša nov teden SiOL.net Danes se bo pooblačilo, jutri lahko pričakujemo padavine, ki se bodo razširile nad vso Slovenijo. Popoldne bo dež oslabel. V sredo in četrtek bo oblačno in suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 12 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

