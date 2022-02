"Rusija načrtuje veliko vojno!" zurnal24.si Vsi znaki kažejo, da Rusija načrtuje obsežen napad na Ukrajino, je v soboto zvečer v pogovoru za nemški ARD opozoril generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in se tako pridružil svarilom, ki iz ZDA prihajajo že dlje časa in so jih v Beli hiši nazadnje ponovili ponoči. Tudi britanski premier Boris Johnson napoveduje veliko vojno.

Sorodno







































































































Oglasi