(VIDEO) Napetosti v Ukrajini: Voditelja proruskih separatistov napovedala množično evakuacijo civilistov v Rusijo Večer V samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine so uporniške oblasti danes napovedale množično evakuacijo civilistov v Rusijo. Odločitev prihaja v luči medsebojnega obtoževanja ukrajinskih in proruskih sil zaradi kršitev prekinitve ognja v regiji. Tamkajšnji mediji medtem poročajo o eksploziji v središču Donecka.

Sorodno































Oglasi Omenjeni begunci

Rusija

Ukrajina

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Prevc

Cene Prevc

Bogdan Gabrovec

Zdravko Počivalšek