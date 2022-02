(SEZNAM) S ponedeljkom se javno življenje skoraj popolnoma sprošča. Kje bodo še veljali posamezni ukrepi, kdo so izjeme ... Večer Z zadnjimi vladnimi odločitvami se v ponedeljek javno življenje skoraj popolnoma sprošča. Z izjemami v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih pogoja PCT ne bo več. Ne bo tudi več omejitev zbiranja ali dela nočnih lokalov, koncertne in športne dvorane se lahko znova napolnijo. Obvezne ostajajo le še maske in razkuževanje rok v zaprtih prostorih. STA je pripravila natančen seznam, kot vir navajajo vladni odlok in nekatera pojasnila posameznih ministrstev.

