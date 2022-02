#foto V Pekingu so se končale 24. zimske olimpijske igre Dnevnik Z veličastnim ognjemetom so se danes v Pekingu končale zimske olimpijske igre 2022. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach jih je označil za izjemne in v luči koronavirusa varne. Športnike je povabil k vnovičnem snidenju čez...

Sorodno



















Oglasi