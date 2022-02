V Pekingu so se končale 24. zimske OI, Slovenija na drugem mestu po uspešnosti 24ur.com Z veličastnim ognjemetom so se v Pekingu končale 24. zimske olimpijske igre. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je gledalce povabil k vnovičnem snidenju čez štiri leta v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Tokratne igre je označil za izjemne in v luči koronavirusa varne.

