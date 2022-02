Sedem zgodb pekinških olimpijskih iger, ki jih še dolgo ne bomo pozabili Sportal Če odmislimo novi koronavirus, ki so se ga kitajski prireditelji lotili res učinkovito, večkrat tudi na škodo olimpijcev, a v višje dobro olimpijske skupnosti, so tudi 24. zimske olimpijske igre postregle s kopico odmevnih zgodb. Težko jih je bilo izbrati zgolj sedem, ravno toliko, kot so slovenski športniki tokrat osvojili medalj.

