Bodo podnebne spremembe "stopile" zimske olimpijske igre - ali se bodo "pojedle" same? RTV Slovenija Ob trenutni ravni toplogrednih izpustov bo do konca stoletja le eno od 21 preteklih mest gostiteljev zimskih olimpijskih iger imelo primerne razmere (beri: dovolj naravnega snega), da bi znova gostilo to tekmovanje. Kaj bo torej z igrami v prihodnosti?

