LPS po zmagi razmišljajo, kaj bodo v Torinu: "Espresso. Dvojni. In pico!" RTV Slovenija Zala Kralj iz dueta zalagasper je novopečene zmagovalce EME, LPS, označila za "ful kul in ful kjut", Maja Keuc - Amaya pa jim želi, da na Evroviziji čim bolj uživajo. Zmagovalci so medtem le zmedeno ponavljali, da zmage res niso pričakovali.

Sorodno

























Oglasi