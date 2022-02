Pahor odlikoval vidne predstavnike tržaških Slovencev in Roberta Dipiazzo Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja vidnim predstavnikom tržaških Slovencev in tržaškemu županu Robertu Dipiazzi. Podelil je zlati red za zasluge in tri srebrne rede za zasluge.

Sorodno





















































Oglasi