Ukrajinec Hevka za Siol.net: Tudi v Sloveniji nismo varni SiOL.net Zelo računamo na vas, Slovenke in Slovence, na veliko podporo, so besede, s katerimi je ustanovitelj društva Ukrajincev v Sloveniji Andrija Hevka pozval na jutrišnji shod v podporo Ukrajini. Ta se bo ob 17. uri začel na Kongresnem trgu v Ljubljani, navzoče bodo nagovorili premier Janez Janša, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, predsednik državnega sveta Alojz Kovšča, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in še nekateri drugi.

