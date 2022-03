Kdo so bili ukrajinski udeleženci shoda in kakšne so njihove zgodbe? Nova24TV Na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Ljubljana – Kijev, smo bili priča mnogim zgodbam, ki so nam segla globoko v srce. Po drugi strani pa je vse navzoče z optimizmom navdajala moč povezanosti ukrajinskega naroda, ki ne pozna meja, in njihova enotnost v boju proti okupatorju – tudi v najtežjih trenutkih – ki so jo že večkrat dokazali. “Na tisoče Slovencev je zapolnil ...

Sorodno









































































Oglasi