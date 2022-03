V novi številki revije Demokracija: Putin z invazijo v Ukrajini začel novo vojno na evropskih tleh! V Ukrajini se odloča prihodnost Evrope! Stranka SD v rdečih številkah že 13 let!? Intervjuji: Maja Kocjan, Branko Grims, Simon Dobaj in Zmago Jelinčič Demokracija V nôvi števílki revíje Demokracíja píšemo o sramôtni Pútinovi agresíji na nèodvisno evrôpsko držávo Úkrajino. Opozárjamo, da se v Úkrajini odlóča o prihódnosti Evrópe. Razkrívamo, kakó močnó so zadolžêni v stránki SD, ki jo vódi Tánja Fajón, in kakó si je pártijska elíta v prêjšnjem režímu delíla stanovánja, ki jih je zapleníla lastníkom. Objávljamo intervjú z Májo Kócjan, Bránkom Grímsom, Zmágom ...

