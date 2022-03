Ugasnil do Kremlja kritičen radio Eho Moskve, na udaru tudi neodvisna televizija Dožd ter časnik Nova Gazeta Politikis Priljubljen, do Kremlja kritičen, radio Eho Moskve bo prenehal delovati. Odgovorni urednik Aleksej Venediktov je danes povedal, da je upravni odbor radia odločil, da prenehajo oddajati in zaprejo spletno stran, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Radio Eho Moskve je kritično poročal o ruski invaziji na Ukrajino, za mnoge Ruse, ki zavračajo propagando državnih medijev, pa […]

Sorodno

































































































































Oglasi Omenjeni Moskva

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jani Möderndorfer

Andrej Šter

Anže Kopitar