Kako je izraelski Channel 13 News poročal o vojni v Ukrajini in prikazoval kar posnetek iz filma Vojna zvezd – Fotografija iz filma “Lepa sela lepo gore” pa srbskega igralca Dragana Bjelogrlića prikazuje kot ruskega vojaka v Ukrajini, ki pije pivo potem, ko je zažgal vas topnews.si Med zaskrbljujočimi slikami ruske invazije na Ukrajino v zadnjih dneh je na milijone ljudi videlo tudi zavajajoče, manipulirane ali napačne informacije o konfliktu na platformah družbenih medijev, kot so Facebook, Twitter, TikTok in Telegram. Seveda pa Fake news ni samo posebnost družbenih omrežij ampak tudi različnih renomiranih medijskih hiš. Tako je izraelski Channel 13 News […]...

