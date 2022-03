FOTO: V prometni nesreči v Mariboru poškodovani dve osebi Lokalec.si Malo pred 12. uro je v Mariboru prišlo do nesreče v cestnem prometu, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS, posredovali naj bi tudi gasilci. “Ob 11.51 sta na Pobreški cesti v Mariboru, trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter vpojna sredstva posuli po razlitih motornih tekočinah. Reševalci NMP Maribor so oskrbeli poškodovana voznika,” s ...

