Ob 14.43 se je na cesti med Hočami in Arehom, občina Hoče-Slivnica, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Poškodovanih ni bilo Gasilci JZ GB Maribor so s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na kolesa, odklopili akumulator in policistom pomagali pri usmerjanju prometa. Poškodovanih v prometni nesreči ni bilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. slika je simbolična