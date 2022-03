FOTO: V Dravogradu prišlo do prometne nesreče, posredovali gasilci Lokalec.si Ob 10.59 sta na cesti Dravograd–Ravne na Koroškem, v naselju Podklanc, občina Dravograd, trčili osebni vozili. Pri tem se je ena oseba lažje telesno poškodovala. Poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Poškodovano osebo so z reševalnim vozilom ekipe ZRC Koroške prepeljali v S ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Janez Janša

Tadej Pogačar

Urša Bogataj

Matej Tonin