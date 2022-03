(FOTO in VIDEO) Med razdeljevanjem kruha in zdravil ubit župan mesta v bližini Kijeva. Ljudje bežijo prek porušenih mostov Večer Rusija je napovedala, da bo v ponedeljek prekinila ogenj in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilistov. Koridorje naj bi vzpostavili za štiri ukrajinska mesta: Kijev in pristaniško mesto Mariupol, kjer evaukacija v nedeljo ni bila uspešna, Harkov in Sumi. A za ukrajinsko stran so ruski humanitarni koridorji v Rusijo in Belorusijo nemoralni in nesprejemljivi. Popoldan tretji krog pogovorov pogajalskih skupin obeh držav.

Sorodno































































































































































































































































































Oglasi