Tudi ameriški vozniki še nikoli niso plačali toliko za bencin – V ameriškem kongresu pa naj bi kljub temu sinoči dosegli dogovor o embargu na uvoz ruske nafte in plina, nemški kancler Olaf Scholz zavrnil možnost prepovedi uvoza ruske nafte in plina topnews.si Ameriški vozniki še nikoli niso plačali toliko za bencin. Cena za galono navadnega plina zdaj znaša 4,14 dolarjev, po podatkih službe za informacije o cenah nafte, podjetja, ki zbira in izračunava cene za AAA. To je premagalo prejšnji rekord 4,11 dolarjev na galono, ki je veljal od julija 2008 ugotavljajo pri CNN. Medtem ko Rusija […]...

