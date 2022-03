Stavka v vrtcih poteka gladko, zaposleni, ki stavkajo, so v prostorih vrtca, stavka pa večina zaposlenih v slovenskih vrtcih, je za STA povedala predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije Romana Epih. Prisotnost otrok v vrtcih je različna od okolja do okolja, nekje so prisotni trije odstotki otrok, drugje tudi do 15 odstotkov. Po podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije se je za stavko odločilo ...