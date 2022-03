Stavkali bodo tudi člani Sindikata delavcev v vzgoji in izobraževanju OSO - KS 90 Primorske novice Tudi v Sindikatu delavcev v vzgoji in izobraževanju OSO - KS 90 so sprejeli odločitev, da množično podprejo za sredo napovedano stavko v vzgoji in izobraževanju in jo tudi izvedejo, je vodstvo sindikata v današnjem odprtem pismu sporočilo ministrici za izobraževanje Simoni Kustec. Razmere v vzgoji in izobraževanju so opisali kot "alarmantne".

