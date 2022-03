Kustečeva obžaluje, da se bodo zaradi nejevolje nekaterih zaposlenih zaprli vrtci, šole in fakultete 24ur.com Šolska ministrica je pred splošno stavko v vzgoji in izobraževanju sporočila, da so se z vsemi sindikati javnega sektorja pripravljeni pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema, a da se je vlada zavezala, da pred volitvami ne bo sprejemala dodatnih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata.

