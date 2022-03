V vzgoji in izobraževanju je za sredo napovedana stavka. Odgovorno delo, ki ga zaposleni opravljajo, ni ustrezno ovrednoteno, opozarjajo v Svizu. Šole in vrtci, kjer so se odločili za stavko, bodo zaprti. Za najmlajše, katerih starši ne bodo imeli druge možnosti, bo organizirano varstvo. Stavki so se pridružili tudi v visokošolskem sindikatu.