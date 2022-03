ANKETA: Menite, da bi se morala ministrica Kustec bolj aktivirati in sodelovati v pogajanjih z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju? Lokalec.si SVIZ očita ministrici Kustec, da se leto dni ni odzivala na stavkovne zahteve in pozive zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Menite, da bi se morala ministrica Kustec bolj aktivirati in sodelovati v pogajanjih z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju? Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

